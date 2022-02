Calciomercato Milan: occhi sul gioiello del Fulham Fabio Carvalho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo quanto riportato da AS, il Milan si è inserito nella lista delle pretendenti per Fabio Carvalho

Il Milan guarda con interesse Fabio Carvalho, talento classe 2002 del Fulham. Centrocampista con elevate doti offensive, a gennaio era stato ad un passo dal Liverpool. Secondo quanto riportato da AS però, non ci sono stati i tempi tecnici per chiudere l’operazione.

Ora su di lui diverse squadre europee. Oltre ai rossoneri ci sono Siviglia, Borussia Dortmund, Real Madrid, Barcellona e diverse big di Premier League. Il ragazzo è in scadenza di contratto.