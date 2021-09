Calciomercato Milan: un vecchio obiettivo ha rinnovato con il suo club

Calciomercato Milan: un vecchio obiettivo dei rossoneri a centrocampo ha ufficialmente rinnovato con il suo club. Ecco di chi si tratta

Vecchio desiderio di calciomercato per il Milan, quest’oggi Mario Gotze ha ufficialmente rinnovato il contratto che lo lega al PSV Eindhoven per altri tre anni (fino al 2024). Ecco le parole del centrocampista tedesco dopo la firma.

«Il PSV è un grande club e posso lavorare qui con un ottimo allenatore e uno staff di supporto. Inoltre, l’energia che circonda il nostro team è molto piacevole. Sono molto felice di continuare la mia carriera calcistica qui. Le basi per fare bene sono state gettate questa estate. Sarà una grande sfida mantenere il livello che abbiamo raggiunto per dieci mesi, ma questo è l’obiettivo che mi sono prefissato. Possiamo migliorare ancora e voglio far parte di questo percorso.»