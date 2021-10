Calciomercato Milan: il nuovo Ibra viene dal Brasile? Già fissato il prezzo

Il Milan guarda in Brasile sul calciomercato per il dopo Ibrahimovic. Ecco il nome dell’attaccante che interessa alla dirigenza rossonera

Il Milan sarebbe alla ricerca dell’attaccante del futuro: la dirigenza rossonera, secondo quanto riportato da TMW, avrebbe messo gli occhi sul classe 2001 Yuri Alberto.

L’attaccante, in forza all’Internacional, ha già segnato 18 gol in 49 presenze, attirando su di sé l’interesse di diversi club in tutta Europa (tra gli altri anche il Manchester City). Il prezzo fissato dal club brasiliano sarebbe di 20 milioni di euro.