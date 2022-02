ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: nelle prossime settimane nuovo assalto a Botman. I rossoneri vogliono chiudere per il centrale del Lille

Il Milan non si arrende per Sven Botman, anzi. Come riferisce Tuttosport Maldini e Massara sono pronti a tornare alla carica per il centrale del Lille già nelle prossime settimane.

L’obiettivo è regalarlo a Pioli in estate per consentire a Kjaer un recupero tranquillo. Le ultime dichiarazioni del centrale sono state percepite come una forma di apertura. L’alternativa è Bremer del Torino ma l’Inter è avanti.