Mercato Milan, nuova idea per la difesa per l’estate: ecco chi è il terzino che sta incantando tutti in Liga con il suo Girona

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe trovato in Arnau Martinez un profilo ideale per migliorare la difesa in estate.

Si tratta di un terzino destro, classe 2003, che sta sorprendendo tutti in Liga con il suo Girona capolista.