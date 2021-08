Calciomercato Milan: novità dalla Francia per la mediana

Calciomercato Milan: la dirigenza rossonera starebbe sondando un’altra pista francese in alternativa a Yacine Adli

La pista che porta in Ligue 1, precisamente a Bordeaux per Yacine Adli, non è l’unica sondata dalla dirigenza rossonera. Secondo quanto riporta l’esperto corrispondente di mercato Loic Tanzi, Maldini e Massara starebbero sondando altre situazioni per la mediana del Milan sempre in Ligue 1.

«L’accordo per Adli, che io sappia, non è ancora definito. Il Milan è concentrato soprattutto su un altro giocatore francese».

Sarebbero ancora lontane le firme che decreterebbero il passaggio del centrocampista classe 2000 alla corte di Pioli, a fronte di una richiesta del Bordeaux di 10 milioni di euro.