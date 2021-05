Calciomercato Milan, non solo Giroud: ecco la lista dei parametri zero

Calciomercato Milan, Olivier Giroud è diventato nelle ultime ore un nome possibile per l’attacco rossonero ma non è il solo parametro zero

Nelle scorse ore vi abbiamo riportato dell’interesse del Milan per Olivier Giroud, il centravanti francese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Ecco la lista dei giocatori prossimi a diventare parametri zero che potrebbero fare al caso dei rossoneri:

Il nome più gettonato è quello di Memphis Depay, che piace molto a Maldini, ma su di lui ci sono i più importanti club al mondo, una concorrenza troppo ingombrante per i rossoneri; potrebbe tornare in auge il nome di Emerson Royal, già obiettivo rossonero la scorsa estate, il terzino lascerà il Betis Siviglia in estate. Il nome però forse più caldo in Casa Milan è quello di Lucas Vazquez del Real Madrid ma le sue richieste spaventano; decisamente più fattibile invece l’attuale giocatore del Napoli Hysaj che non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare con il club campano.