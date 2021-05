Dalla Spagna, nutrita concorrenza per Hysaj: c’è anche il Milan

Dalla Spagna rilanciano il forte interesse del Milan e della Juve per Hysaj, in scadenza di contratto a giugno con il Napoli

In Spagna sono sicuri: Milan e Juve stanno dando vita ad un vero e proprio duello per accaparrarsi Hysaj, terzino albanese di 27 anni in scadenza di contratto a giugno col Napoli.

CONCORRENZA ESTERA – Il profilo del terzino non fa gola solo alle due big nostrane ma anche a importanti club esteri come PSG e Atletico Madrid. Milan e Juve appaiono però in vantaggio sulla concorrenza e sono pronte all’affondo decisivo nelle prossime settimane.