Calciomercato Milan: Noa Lang regalo scudetto. 25 milioni, lui è stregato dal club e dal progetto dei rossoneri

Il Milan non ha ancora vinto lo scudetto, ma si sta guardando intorno alla ricerca di un possibile regalo per gli eventuali festeggiamenti. Uno dei nomi nel mirino è quello di Noa Lang, stellina 22enne del Bruges che la prossima estate farà il salto.

Duttile e con tanto potenziale ancora da esprimere, Lang è il tipo di profilo che piace al Milan. Destro naturale ma abile anche col mancino, può ricoprire tutte e tre le posizioni sulla trequarti: in Belgio gioca più a sinistra mentre al Milan lo farebbe a destra. Il giocatore è affascinato dai rossoneri e già convinto dal progetto del club nonostante l’interessamento di squadre come Dortmund, Arsenal e Liverpool. Il Diavolo sfrutta una corsia preferenziale grazie a un paio di incontri con gli agenti del giocatore: la valutazione parte da 25 milioni, una cifra che Maldini (un autentico idolo per il ragazzo) e Massara vorrebbero abbassare. Chiudere intorno ai 20 più bonus, magari trovando l’intesa con l’entourage, non sarebbe impossibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.