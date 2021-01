Calciomercato Milan, Nkoulou è un’idea per la diesa: le ultime

Nkoulou è l’ultima idea della dirigenza del Milan per rafforzare la difesa a disposizione di mister Stefano Pioli

Nicolas Nkoulou è il nome nuovo per la difesa del Milan. Come riportato dai colleghi di Sportmediaset, il difensore del Torino, che nelle ultime giornate ha perso il posto da titolare, potrebbe essere il rinforzo per la fase difensiva dei rossoneri in questo mercato di gennaio (che aprirà lunedì).

Nkoulou, 31 anni da compiere a marzo, sarebbe una soluzione low cost nel caso in cui la dirigenza milanista decidesse di non investire cifre importanti per i vari Mohamed Simakan, Matteo Lovato o Ozan Kabak.