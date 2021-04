Calciomercato Milan, niente Raiola in sede: la situazione

Non era in programma alcuna visita di Mino Raiola oggi a Casa Milan: facciamo il punto della situazione

Si vociferava di una possibile visita di Mino Raiola negli uffici di Casa Milan durante la giornata di oggi. Nulla di vero. Maldini e Massara oggi hanno assistito all’allenamento a Milanello e non avevano in agenda alcun incontro di lavoro. Il gruppo squadra è unito per il raggiungimento degli obiettivi sportivi.

Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma, i giocatori sotto la scuderia Raiola, sono pienamente coinvolti e rilassati: l’obiettivo Champions è l’unica priorità nella testa di ciascuno. Serenità invece per quanto riguarda le voci su Ibra che arrivano dalla Svezia: la dirigenza sta monitorando con attenzione la situazione, ma non ci sono motivi per cui allarmarsi.