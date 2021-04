Ibrahimovic squalificato: lo svedese torna in patria per il weekend

Zlatan Ibrahimovic ha approfittato del turno di squalifica per fare ritorno in patria per trascorrere il weeekend

Zlatan Ibrahimovic ha approfittato del turno di squalifica per fare ritorno in patria. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, al termine della seduta di allenamento odierna, il numero 11 rossonero ha fatto ritorno in Svezia, per poter stare vicino ai propri familiari.

Il suo rientro a Milano è previsto per domenica, disponibile per l’allenamento di lunedì in vista del turno infrasettimanale che vedrà i rossoneri affrontare il Sassuolo.