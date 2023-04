Adli Milan: ancora panchina e nessuna chance per il francese. Le ultime sul suo futuro in vista della prossima stagione

Stefano Pioli ha cambiato 10/11 della formazione scesa in campo mercoledì in Champions e ancora una volta Yacine Adli non ha avuto nessuno possibilità, neanche da subentrato.

Visto quanto sta accadendo, l’idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di farlo partire in prestito secco.