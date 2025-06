Calciomercato Milan, il Napoli ha preso la decisione definitiva sul futuro di Okafor: le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Napoli si prepara a salutare due giocatori arrivati in prestito nella scorsa stagione: Noah Okafor e Philip Billing. Entrambi non verranno riscattati dal club partenopeo, con lo svizzero che farà ritorno al Milan, proprietario del suo cartellino. Una decisione che rientra nelle logiche di mercato e nella volontà del Napoli di ridefinire la propria rosa in vista della prossima annata.

Per Noah Okafor, l’esperienza all’ombra del Vesuvio è stata caratterizzata da un rendimento al di sotto delle aspettative. Arrivato con grandi speranze di rinforzare l’attacco, l’attaccante svizzero non è riuscito a trovare la continuità necessaria per esprimere appieno il suo potenziale. Tra infortuni e una concorrenza agguerrita, le sue apparizioni non sono state sufficienti a convincere la dirigenza e lo staff tecnico del Napoli a esercitare il diritto di riscatto. Tornerà quindi al Milan, che ora dovrà valutarne il futuro: una nuova possibilità in rossonero, magari in un ruolo diverso, o una nuova cessione, magari in prestito, per permettergli di trovare minuti e fiducia altrove.

Discorso simile per Philip Billing. Il centrocampista danese, arrivato per dare solidità e fisicità alla mediana, non ha lasciato il segno in modo significativo. Nonostante qualche buona prova, la sua integrazione nel modulo del Napoli non è stata completa, e il suo contributo non è stato considerato indispensabile per il futuro del club. Anche per lui, il rientro alla squadra di provenienza è la naturale conseguenza di un prestito non concretizzatosi in un acquisto definitivo.

Queste mancate operazioni di riscatto testimoniano la ferma volontà del Napoli di operare scelte mirate sul mercato, puntando su profili che si integrino perfettamente nel progetto tecnico e tattico. Per entrambi i giocatori, ora si apre un nuovo capitolo, mentre il Napoli prosegue nella sua opera di costruzione di una squadra competitiva.