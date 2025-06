Calciomercato Milan, non tramonta l’idea Chiesa: indiscrezioni smentite, ci sono solo i rossoneri

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire con grande attenzione Federico Chiesa: sull’esterno italiano non c’è il Napoli

Nonostante le recenti speculazioni che vedevano Federico Chiesa al centro delle attenzioni del Napoli, nuove informazioni provenienti da Orazio Accomando di SportMediaset chiariscono il quadro: il Napoli non considera Chiesa un obiettivo primario al momento. Questa rivelazione sposta i riflettori su un’altra grande del calcio italiano: il Milan, che sembra invece manifestare un concreto interesse per l’esterno offensivo della Juventus.

L’indiscrezione di Accomando è significativa e suggerisce che, mentre i tifosi partenopei potrebbero aver sperato in un arrivo di Chiesa per rinforzare la loro rosa, la priorità del club azzurro sembrerebbe rivolta altrove. Questo non significa che Chiesa non sia un giocatore apprezzato, ma semplicemente che la dirigenza del Napoli sta valutando altre opzioni o profili per le proprie esigenze attuali.

È proprio qui che il Milan entra in gioco in modo prepotente. L’interesse rossonero per Chiesa non è una novità assoluta, ma le parole di Accomando lo elevano a un livello di concretezza maggiore. Il Milan è da tempo alla ricerca di rinforzi di qualità sulle fasce, e un giocatore con le caratteristiche di Chiesa – velocità, dribbling, capacità di finalizzazione e duttilità tattica – si inserirebbe perfettamente nei piani di Stefano Pioli, o di chiunque sarà alla guida tecnica nella prossima stagione.

L’eventuale arrivo di Chiesa al Milan rappresenterebbe un colpo di mercato di grande impatto, sia dal punto di vista tecnico che mediatico. Il giocatore, reduce da stagioni altalenanti anche a causa di infortuni, ma sempre capace di lampo di genio e prestazioni decisive, potrebbe trovare nel club rossonero l’ambiente ideale per rilanciarsi e ritrovare la sua migliore forma. La sua esperienza internazionale e la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra, oltre che da seconda punta, lo renderebbero una risorsa preziosissima per il reparto offensivo del Milan.

Il calciomercato Milan, dal canto suo, sta lavorando per costruire una squadra sempre più competitiva, capace di lottare per lo Scudetto e di fare strada in Europa. L’acquisizione di un talento come Chiesa, seppur con un costo non indifferente, sarebbe un segnale forte al campionato e ai propri tifosi, dimostrando la volontà della società di investire su giocatori di alto profilo.

Resta da capire la strategia della Juventus in merito al futuro di Chiesa. Il giocatore ha ancora un contratto, ma la sua situazione potrebbe essere oggetto di valutazione, soprattutto se arrivassero offerte importanti. La volontà del giocatore stesso sarà un fattore chiave: Chiesa potrebbe essere attratto dalla prospettiva di un nuovo capitolo in un club ambizioso come il Milan, dove potrebbe ricoprire un ruolo da protagonista assoluto.

In sintesi, mentre il Napoli sembra defilarsi, il Milan emerge come il club più interessato e determinato a portare Federico Chiesa a San Siro. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questo interesse si trasformerà in una trattativa concreta e se il talento ex Fiorentina vestirà la maglia rossonera, portando la sua qualità e il suo dinamismo al servizio del “Diavolo”. Le parole di Orazio Accomando di SportMediaset hanno acceso un faro importante su questa potenziale mossa di mercato, che potrebbe cambiare gli equilibri nel prossimo campionato di Serie A.