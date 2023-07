Mercato Milan, Pioli spinge per questo obiettivo! Le ultime. Non si tratta di un giocatore, ma di una lotta contro il tempo

Il Milan accelera per Yunus Musah. Lo statunitense, con passaporto italiano, sarebbe il terzo innesto per il centrocampo dopo gli arrivi di Loftus Cheek e di Reijnders. Furlani e Moncada sarebbero pronti ad offrire 20 milioni, per soddisfare anche le richieste di Pioli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rossonero vorrebbe avere il reparto di centrocampo completo al più presto. L’obiettivo sarebbe quello di avere tutti a disposizione per la tounrée statunitense. Riuscirà la società in questo obiettivo?