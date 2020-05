Calciomercato Milan, Musacchio non rientra nei piani: ecco chi lo sostituirà

Mateo Musacchio sembra essere destinato a lasciare il Milan in estate: ecco chi lo sostituirà al fianco di Romagnoli

Il riscatto ancora non ufficiale ma confermato da più parti di Simon Kjaer da parte del Milan pone un importante interrogativo sul futuro di Mateo Musacchio. Il difensore argentino già negli stessi mesi si era sentito poco considerato dall’attuale staff Pioli, come affermato anche dall’agente, e in estate potrebbe lasciare definitivamente Milanello per vivere un’altra avventura altrove.

Simon Kjaer, Duarte e Romagnoli non possono bastare a completare un reparto che con Rangnick potrebbe addirittura talvolta vedere la compresenza di tre centrali, proprio in vista dell’arrivo del manager tedesco la società di via Aldo Rossi starebbe sondando il terreno per il giovane centrale del Celtic Glasgow Kristoffer Vassbakk Ajer (qui la scheda tecnica).