Milan, senti l’agente di Musacchio: «E’ deluso. Il rinnovo…»

Marcelo Lombilla, agente di Musacchio, ha espresso il malcontento del suo assistito, finito ai margini del progetto Milan: le parole

«La stagione è stata come quella del Milan, andava bene ed era contento. All’inizio stava giocando con continuità e stava migliorando, aveva fiducia in se stesso, poi ha avuto un infortunio che lo ha fermato. Poi quando era pronto per tornare, l’allenatore non l’ha più messo in campo e questo l’ha abbattuto mentalmente…»

Marcelo Lombilla, procuratore del difensore argentino Mateo Musacchio, ha espresso con queste dichiarazioni il malcontento del proprio assistito, finito ai margini del progetto Pioli dopo l’arrivo del danese Simon Kjaer, nel mercato di gennaio. L’agente del calciatore ha poi manifestato dubbi riguardo il rinnovo contrattuale in essere di Musacchio, scadente a giugno. Ecco i suoi pensieri, a riguardo:

«Non ho idea, non dipende da noi. L’intenzione deve esserci al 100% da entrambe le parti ovviamente. E’ molto complicato. Quando uno dà il massimo,si sforza per dimostrare i soldi per cui viene pagato, dà tutto e poi ti infortuni per un sovraccarico, perchè l’allenatore te lo chiede e la squadra ha bisogno visto che non c’era nessuno…».

Il diavolo in versione americano si appresta a voltar le spalle ad un altro acquisto dell’era cinese, il primo acquisto per l’esattezza. Il destino di Mateo Musacchio in maglia rossonera, appare segnato.