Kristoffer Ajer: un gigante norvegese per la difesa del MIlan

L’agente di Ajer, Pedersen, ha concesso un’intervista in esclusiva a NTB in cui ha parlato del trasferimento del suo assistito

«Non rinnova il contratto con il Celtic e in estate verrà ceduto. Non voglio fare nomi ma ci sono molti club interessati ad Ajer, alcuni dei quali lo seguono da tempo..». Kristoffer Ajer, difensore norvegese classe 1998 in forza al Celtic pare aver attirato le attenzioni di Moncada grazie alle sue 49 presenze stagionali condite da 4 gol.

In ottica di un corposo ringiovanimento della propria linea difensiva, il Milan in estate potrebbe fare un tentativo per assicurarsi le prestazioni del roccioso difensore norvegese che ben si sposa con la politica espressa a più riprese da Gazidis.