Calciomercato Milan, Matteo Moretto conferma tutto! Nuova offerta in arrivo per il grande obiettivo. Le ultimissime notizie

Il Milan non molla la presa su Pervis Estupiñán. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, i rossoneri avrebbero presentato una nuova e significativa offerta per il terzino sinistro ecuadoriano del Brighton. L’interesse del Diavolo per Estupiñán non è un mistero: da tempo il giocatore è nel mirino della dirigenza milanista, che lo considera il profilo ideale per rinforzare la fascia sinistra.

Dopo le prime valutazioni e i contatti iniziali che non avevano portato a un accordo definitivo, il Milan ha deciso di rilanciare, segno di una forte volontà di assicurarsi le prestazioni del classe 1998. La nuova proposta testimonia la determinazione del club di Via Aldo Rossi a colmare una lacuna nella rosa, cercando un giocatore capace di garantire sia solidità difensiva che spinta offensiva. Estupiñán, con la sua velocità, la sua capacità di cross e la sua esperienza a livello internazionale, è visto come un innesto fondamentale per il progetto tecnico di Allegri.

Il Brighton, dal canto suo, ha sempre valutato il suo giocatore in modo molto elevato, consapevole del valore e dell’importanza di Estupiñán per la squadra. Sarà interessante vedere la reazione del club inglese di fronte a questa nuova offensiva milanista. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se questa nuova offerta potrà finalmente sbloccare la trattativa e portare il talentuoso laterale a vestire la maglia rossonera. Il mercato è in fermento e il Milan è deciso a chiudere al più presto uno dei suoi obiettivi primari.