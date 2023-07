Morata Milan: cambia lo scenario, rientra in corsa questa squadra!

Morata Milan: cambia lo scenario, rientra questa big nella corsa! Sfida tra Inter, Roma e Juve, mentre i rossoneri osservano

Il Milan rimane defilato a guardare le squadre di Serie A sfidarsi a colpi di offerte per Alvaro Morata. Partita come una sfida tra Inter e Roma, ora anche la Juventus rientra in pieno diritto nella corsa al giocatore spagnolo, nonché ex bianconero.

Come informa La Gazzetta dello Sport, dopo la presentazione Cristiano Giuntoli insieme a Manna avrebbe preso un treno per Milano per incontrare gli agenti dello spagnolo. Il tutto è successo prima che l’entourage del giocatore incontrasse Marotta e Ausilio nella sede dell’Inter.