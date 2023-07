Morata Milan: sfuma la pista, arriva la sua chiamata! Le ultime. Per l’attaccante spagnolo ci prova la Roma di Mourinho

La pista Alvaro Morata potrebbe allontanarsi sempre di più in casa Milan. I rossoneri lo avevano scelto come obiettivo di mercato per l’attacco, ma i costi sono gravosi per le casse del club. Mentre il Milan vira su altro, la Roma ci prova.

Jose Mourinho ha fatto la sua scelta per l’attacco della Roma: si tratta di Alvaro Morata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha chiamato la punta spagnola, così come ha fatto Paulo Dybala, grande amico del calciatore per il loro trascorso comune alla Juve.