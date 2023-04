Calciomercato Milan, salta il rinnovo: clamoroso colpo in vista? Lotito ha svelato la realtà dei fatti in casa Lazio

Dalla Capitale arrivano buone notizie per il Milan. Sembra che le cose tra Lazio e Milinkovic Savic siano oramai definite.

Il centrocampista ha deciso di non rinnovare con la squadra di Lotito, come riporta calciomercato.it. Si apre un nuovo scenario in rossonero?