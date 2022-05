Calciomercato Milan: sfuma Mazraoui, visite con il Bayern

Tra i nomi accostati al Milan c’è Mazraoui. Un colpo destinato a sfumare, il difensore è vicinissimo a diventare un giocatore del Bayern

Secondo quanto riportato da Sport Bild, il terzino lascerà l’Ajax a zero in estate per accasarsi in Baviera. Già svolte le visite mediche, si attende solamente la firma.