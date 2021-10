Calciomercato Milan: Luka Jovic nel mirino della Fiorentina e Vlahovic...

Luka Jovic è oggetto desiderio della Fiorentina di Rocco Commisso. In caso di arrivo del serbo a gennaio, Vlahovic potrebbe…

Luka Jovic è oggetto desiderio di molti club europei. Qualche mese fa fu accostato a Milan e Inter. Ora l’ex Eintracht, scontento a Madrid, sarebbe pronto ad accettare una qualsiasi offerta che possa garantirgli spazio per giocare con costanza.

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport, sul giocatore vi sarebbe la Fiorentina di Rocco Commisso, che è alle prese con la situazione legata a Dusan Vlahovic. Qualora il serbo lasciasse la Viola, Jovic sarebbe il degno sostituto. Non è da escludere che possa giungere in terra toscana già nella prossima sessione di mercato invernale. A quel punto Vlahovic sarebbe libero di scegliersi la prossima squadra: Juventus in pole, ma secondo fonti inglesi occhio anche a Manchester Utd, Arsenal, Inter, Milan e Lione.