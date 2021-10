Calciomercato Milan: Lucca l’erede di Ibrahimovic? La situazione

Il Milan tenta l’inserimento per Lorenzo Lucca. Il Pisa difficilmente se ne priverà a gennaio, ma potrebbe essere lui l’erede di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non sono al top di condizione, Pietro Pellegri non è ancora al meglio della condizione e così il Milan si guarda intorno. Lorenzo Lucca potrebbe essere l’erede dello svedese ma il Pisa, che ben sta facendo nel campionato di Serie B, difficilmente se ne priverà a gennaio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante classe 2000 è entrato nel mirino dei rossoneri, che vorrebbero soffiarlo alla concorrenza di Juventus e Inter. Il Milan potrebbe acquistarlo nella finestra invernale per una cifra intorno ai 10 milioni di euro e lasciato in prestito al Pisa, come fatto per Yacine Adli con il Bordeaux. Ma attenzione all’eventuale concorrenza straniera: se l’attaccante continuasse a segnare il prezzo potrebbe salire.