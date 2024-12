Calciomercato Milan, il bomber arriva dalla Serie A! Moncada si muove, concorrenza folta

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero pescare dalla Serie A il bomber del futuro: occhi su Lucca ma concorrenza folta

C’è un importante aggiornamento sul calciomercato Milan fornito da Relevo, e in particolare dal giornalista Matteo Moretto:

PAROLE – «In Italia, c’è un attaccante italiano che sta facendo molto bene: Lorenzo Lucca, dell’Udinese. Ha giocato venti partite in stagione tra Serie A e Coppa Italia, segnando nove gol fino ad ora. Diversi club, soprattutto italiani, sono interessati a lui: Milan, Napoli, Fiorentina. Al momento, non ci sono trattative concrete, solo semplici valutazioni. In linea di principio, è un tema che verrà affrontato in estate».