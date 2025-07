Calciomercato Milan, il Diavolo riflette sul parametro zero di lusso! Proposto nelle ultime ore

Calciomercato Milan, il club rossonero riflette sul possibile arrivo a parametro zero di Lucas Vazquez dal Real Madrid

È un nome caldo quello di Lucas Vázquez in questo calciomercato estivo 2025. L’esterno spagnolo, in uscita dal Real Madrid, è finito nel mirino di diversi club europei, con la Serie A che sembra essere una destinazione particolarmente gradita. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola (fonte autorevole e sempre aggiornata sulle vicende dei calciatori iberici) parlano di un interessamento concreto da parte di due giganti del calcio italiano: il calciomercato Milan e la Juventus.

La situazione di Lucas Vázquez, un giocatore poliedrico capace di ricoprire diversi ruoli sull’out destro, dal terzino all’ala offensiva, lo rende un profilo estremamente appetibile per molte squadre. La sua esperienza internazionale, la capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva e la dedizione tattica sono qualità che lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi rosa. Dopo una lunga e gloriosa militanza con la maglia delle Merengues, con cui ha vinto tutto ciò che c’era da vincere, il suo contratto è in scadenza e questo lo rende un potenziale affare a costo zero, un dettaglio non da poco in un mercato sempre più attento ai parametri zero

Per quanto riguarda il Milan, l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivoe di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore ha rivoluzionato gli equilibrie le strategie di mercato. La linea societaria sembra voler puntare su giocatori esperti ma ancora nel pieno della forma, capaci di elevare il livello tecnico e la mentalità vincente della squadra. Lucas Vázquez si sposa perfettamente con questa filosofia. La sua versatilità sarebbe un enorme vantaggio per Allegri, che potrebbe impiegarlo come terzino destro in un 4-3-3 o 4-2-3-1, oppure come ala destra in un modulo più offensivo. La sua esperienza in Champions League sarebbe poi fondamentale per un Milan che punta a tornare protagonista anche in Europa. Il suo stipendio, seppur importante, rientrerebbe comunque nei parametri di un club come il Milan, soprattutto considerando che non ci sarebbe da pagare il cartellino.

Anche la Juventus ha messo gli occhi su Lucas Vázquez. I bianconeri, sempre attenti alle occasioni di mercato, vedrebbero nel giocatore spagnolo un rinforzo di qualità per la fascia destra, un ruolo in cui la Vecchia Signora cerca alternative valide e competitive. La sua capacità di corsa, la tattica impeccabile e la visione di gioco lo renderebbero un elemento prezioso per l’undici titolare o come cambio di lusso. L’eventuale approdo a Torino gli garantirebbe di continuare a giocare ai massimi livelli in un campionato altrettanto competitivo come la Serie A.

Non solo Italia, però. Il futuro di Lucas Vázquez potrebbe anche essere in Turchia. La stampa spagnola riporta infatti un forte interessamento del Besiktas, club ambizioso e pronto a investire per rinforzarsi. L’offerta turca potrebbe essere economicamente vantaggiosa per il giocatore, ma la Serie Ae la possibilità di continuare a competere in un campionato di primissimo livello come quello italiano, con le prospettive di Champions League che offrono Milan e Juventus, potrebbero avere un peso maggiore nella sua decisione finale.

In definitiva, la corsa a Lucas Vázquez è aperta e avvincente. Il Milan di Tare e Allegri sembra in pole position, ma la concorrenza della Juventus e l’opzione Besiktas rendono la trattativa tutta da seguire. Saranno le prossime settimanea svelare il destino di uno dei nomi più interessanti di questa finestra di calciomercato. La sua decisione sarà determinante per il suo futuro calcisticoe per le ambizioni del club che riuscirà ad assicurarsi le sue prestazioni.