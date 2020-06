Calciomercato Milan: Lucas Biglia verso il ritorno in Argentina

Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto a fine stagione, è destinato a tornare in patria per concludere la carriera

Non è stata di certo esaltante l’esperienza di Lucas Biglia con la maglia del Milan; arrivato con una clamorosa gaffe, quel «Forza Lazio» detto al suo primo giorno a Milanello, sul campo non ha saputo conquistarsi il cuore dei tifosi che anzi lo hanno sempre bersagliato per le sue scarse prestazioni.

Con il contratto in scadenza alla fine dell’anno, le strade tra Biglia e il Milan si divideranno e, come annunciato da Sport Mediaset, l’argentino, ormai 34enne, è destinato ad un rientro in patria per concludere così una carriera iniziata nel 2004 con la maglia dell’Argentinos Jrs.