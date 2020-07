Calciomercato Milan: lo strano soprannome di Emerson Royal

Il terzino brasiliano, come tutti i giocatori provenienti dal Sudamerica, ha un soprannome ma il suo è davvero particolare

I calciatori brasiliani hanno sempre un soprannome che li accompagna per tutta la carriera, talvolta è uno dei tre-quattro appellativi che formano il loro nome, altre invece è inventato di sana pianta, vedi Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà.

Anche l’ultimo obiettivo di mercato del Milan, il terzino del Barcellona in prestito al Betis, Emerson Royal ha un soprannome ed è proprio questo ‘Royal’. A svelarlo è il telecronista di DAZN Stefano Borghi che ha raccontato come Royal altro non sia che una nota marca di caramelle di cui il giocatore andava ghiotto fin da bambino, motivo per cui gli è stato affibbiato il soprannome di Emerson Royal.