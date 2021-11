Calciomercato Milan: occhi in Ligue 1 per il nuovo Theo Hernandez

Il Milan è a caccia di giovani talenti, tra questi anche Varela del Monaco come possibile nuovo Theo Hernandez

Caccia all’erede di Theo Hernandez. Non confermate le voci di una cessione in prestito di Ballo Touré, attuale vice del terzino rossonero del Milan, ma sta di fatto che il club sta cercando giovani di talento anche in quel ruolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultimo nome monitorato da Massara e Maldini è un talento francese classe 2003 che gioca nel Monaco B, ovvero Jordan Varela. Il ragazzino si sta mettendo in mostra col club monegasco ed è un Nazionale U19 francese ed è uno dei papabili in tal senso visto gli ottimi report arrivati dall’area scouting.