Calciomercato Milan, due super cessioni sempre più vicine per finanziare il colpo Leoni: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a scendere in campo con una mossa audace sul mercato per assicurarsi il giovane talento Giovanni Leoni, difensore del Parma, e superare la concorrenza dell’Inter. Per finanziare questa operazione, i rossoneri starebbero valutando le cessioni di Malick Thiaw e Álvaro Morata.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Como ha mostrato un forte interesse per entrambi i giocatori del Milan. Per Thiaw, si parla di un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che il club rossonero potrebbe considerare, nonostante il difensore tedesco non fosse inizialmente sul mercato. Morata, attualmente in prestito al Galatasaray ma con la possibilità di un rientro anticipato, è anch’esso un obiettivo del Como, con l’accordo tra il giocatore e Cesc Fabregas che sembra ben avviato. L’intera operazione con il Como, includendo entrambi i calciatori, potrebbe fruttare al Milan circa 35-45 milioni di euro.

Questo tesoretto sarebbe fondamentale per lanciare l’assalto a Giovanni Leoni. Il giovane difensore classe 2006 del Parma è da tempo nel mirino di entrambe le milanesi, ma il Milan sembra intenzionato a fare sul serio per anticipare i cugini nerazzurri. Il Parma valuta il suo gioiello circa 30-35 milioni di euro, una cifra importante che il Milan, con i fondi derivanti dalle cessioni, sarebbe in grado di raggiungere. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi uno dei difensori italiani più promettenti sul panorama nazionale e rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.