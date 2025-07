Calciomercato Milan, le indiscrezioni dalla Francia non cambiano il destino di Leao! Tare e Furlani lo blindano

Calciomercato Milan, il presunto interesse del PSG, riportato dalla Francia, per Leao non preoccupa i rossoneri: il portoghese è incedibile

Le recenti indiscrezioni de L’Equipe hanno scosso l’ambiente milanista, accostando Rafael Leão, l’esterno portoghese dalle accelerazioni fulminanti, al Paris Saint-Germain. Una notizia che ha immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma che in casa Milan sembra essere stata accolta con una ferma e decisa smentita. La società rossonera, infatti, considera Leão un pilastro insostituibile del progetto tecnico che sta prendendo forma sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e del neo Direttore Sportivo, Igli Tare.

Il nome di Leão, d’altronde, non è nuovo alle sirene del calciomercato internazionale. Le sue straordinarie prestazioni, la sua capacità di rompere gli equilibri e la sua personalità in campo lo hanno reso uno dei giocatori più ambiti d’Europa. La sua progressione, dalla timidezza iniziale al protagonista assoluto che è oggi, è stata una delle storie più avvincenti degli ultimi anni in Serie A. La sua velocità palla al piede, la sua visione di gioco e la sua innata propensione al dribbling lo rendono un pericolo costante per qualsiasi difesa avversaria.