Calciomercato Milan, le ultime su Pellegri

Il destino di Pietro Pellegri rimane in bilico, completare la stagione in rossonero o trasferirsi in prestito per collezionare minuti in campo; queste sono le opzioni.

Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, su Pellegri sarebbe forte l’interesse del Torino che lo vorrebbe in prestito. Prima, però, il Milan lo deve riscattare dal Monaco.