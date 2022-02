Calciomercato Milan, le ultime su Lazio e Luiz Felipe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Situazioni opposte quelle relative ai rinnovi di Luiz Felipe e Patric: grossa fiducia per il primo, addio scontato per il secondo

Tiene banco in casa Lazio la situazione dei rinnovi di Luiz Felipe – obiettivo del Milan – e Patric. Entrambi in scadenza al 30 giugno del 2022 possono avere destini differenti.

Per l’italo-brasiliano l’aria sembra essere più positiva con la volontà del giocatore e dei biancocelesti di andare avanti con l’accordo. Discorso diverso per Patric, che potrebbe tornare in Spagna in estate. Lo riporta La Repubblica.