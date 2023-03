Calciomercato Milan, la Lazio prepara il colpo a sorpresa: i dettagli. La squadra di Lotito lavora per un ex obiettivo rossonero

La concorrenza in Serie A diventa agguerrita anche per un altro obiettivo di mercato del Milan, Davide Frattesi. Il giocatore è stato seguito per diversi mesi da Maldini e Massara, ma ora altre squadre italiane sono interessate a lui.

Tra queste c’è anche la Lazio: in gran segreto, Lotito ci lavora in prima persona ormai da fine dicembre quando incontrò l’agente Riso a Villa San Sebastiano, secondo Il Messaggero. La squadra di Sarri, dunque, si aggiunge alla lista di pretendenti, composta anche da Roma e Napoli.