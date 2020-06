Il Milan è alla ricerca di un centroavanti d’esperienza ma soprattutto di giovane età e per questo i rossoneri avrebbero già in mente il piano per Jovic

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il Milan potrebbe accumulare un tesoretto economico di circa 40 milioni di euro necessario a convincere il Real Madrid a cedergli Jovic.

André Silva all’Eintracht Francoforte – Attualmente in prestito proprio nel club tedesco e con la eventuale cessione si cercherebbe di ricavarne circa 20 milioni, oltre a una buona plusvalenza.

Suso al Siviglia – L’esterno si trova al momento in prestito proprio nel club andaluso e nel caso in cui a fine stagione dovessero strappare il pass Champions League, diventerebbe automatico e obbligatorio il riscatto dello spagnolo per 20 milioni. Anche in questa situazione il Milan ricaverebbe un’importantissima plusvalenza.