Calciomercato Milan: la lista dei vice Ibrahimovic

Calciomercato Milan: i rossoneri si guardano intorno per il vice Ibrahimovic. Lo svedese potrebbe essere alle battute finali della carriera

Il diavolo guarda al presente ma sempre con un occhio al futuro. Difatti, c’è sempre tempo per pensare al Calciomercato Milan. Secondo quanto riferisce Tuttosport, i rossoneri monitorano difatti il vice Ibrahimovic, in caso di ulteriori problemi fisici (ci si augura di no) dello svedese.

In primis c’è la chance Andrea Belotti del Torino, oppure Alvarez del River Plate. Più defilati, invece, rimangono Lorenzo Lucca del Pisa e Nunez del Benfica. Questi sono i quattro papabili che potrebbero raccogliere l’eredità di Ibrahimovic