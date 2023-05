Calciomercato, sorride il Milan: il Napoli si defila! Cosa succede. Il Presidente De Laurentiis va oltre Kamada, ecco perché

Nel duello tra Milan e Napoli per Kamada, i rossoneri sono in netto vantaggio. Secondo il Corriere dello Sport, l’ostacolo di De Laurentiis è aver fissato il tetto ingaggi a 3,5 milioni, troppo bassa come cifra per l’entourage del giocatore.

Si parla di una richiesta di stipendio che oscilla tra i 4 e i 5 milioni di euro. Per questo motivo, il Napoli si è spostato su Teun Koopmeiners, olandese dell’Atalanta.