Calciomercato Milan: la Juve pensa a Giroud come vice Vlahovic

Calciomercato Juve, caccia aperta al vice Vlahovic: per i bianconeri spunta un nome a sorpresa in Serie A. Ecco chi

Dusan Vlahovic sarà il punto fermo dell’attacco bianconero a partire dal prossimo anno. Il serbo è uno degli intoccabili del nuovo progetto e dai suoi gol dovrà ripartire la Juve per tornare finalmente a lottare per grandi traguardi. Inevitabilmente, però, il serbo avrà bisogno di tirare il fiato di tanto in tanto e per questo la dirigenza è in cerca del suo vice.

Come riferito da La Repubblica, l’ultima idea sarebbe quella di strappare Olivier Giroud al Milan. Il francese, classe 1986, ha un contratto in scadenza nell’estate del 2023 e in estate potrebbe cambiare nuovamente aria. Sempre che i rossoneri diano il benestare al rinforzare una diretta rivale…