Calciomercato Milan: la Juve prova lo scippo Renato Sanches. Ultimissime sul duello per il portoghese del Lille

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juve potrebbe dar vita ad un duello in estate con il Milan e i club inglesi per Renato Sanches. La dirigenza si è informata con Jorge Mendes, suo agente, tentando così il primo approccio per conoscere la situazione del portoghese.

Renato Sanches ha un contratto in scadenza nel 2023: questo lo rende un obiettivo più che appetibile visto che il Lille sarà praticamente obbligato alla cessione. Il Milan è da tempo sulle sue tracce, avendolo individuato come sostituto di Kessié, anche se non ha ancora affondato il colpo.