Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione: «La Juve ha l’intesa con Renato Sanches. Le ultime sul futuro del portoghese

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nome di Renato Sanches è da tenere in forte considerazione in casa Juve. In estate, infatti, il Lille sarà quasi obbligato a cederlo a costi non proibitivi (è in scadenza nel 2023).

Inoltre, con l’entourage del centrocampista portoghese c’è già un’intesa di massima sull’opportunità di aggiornarsi nel corso della sosta imminente con un possibile faccia a faccia. Un eventuale passaggio del portoghese in bianconero sarebbe una beffa per il Milan che lo insegue da mesi ed è sempre stato in pole per prenderlo.