Calciomercato Milan, Firpo nome caldissimo: può arrivare perchè… Ultimissime

Calciomercato Milan, Junior Firpo è un nome caldissimo come terzino sinistro per la prossima stagione: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan sta valutando l’opzione di Junior Firpo, un laterale della Repubblica Dominicana classe 1996, come possibile sostituto per il ruolo di terzino. Firpo ha ottenuto la promozione con il Leeds United, club in cui milita dal 2021, e ha avuto esperienze importanti nel suo passato, come lo sviluppo nel Betis Siviglia e la parentesi al Barcellona.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due vantaggi importanti per il Milan sarebbero il fatto che Firpo ha il passaporto spagnolo e quindi non occuperebbe slot extracomunitari, e il suo contratto scade il 30 giugno, il che potrebbe rendere più facile la trattativa. Il Milan sembra essere interessato a Firpo e potrebbe valutare l’opzione di ingaggiarlo per rinforzare la difesa della squadra.

Firpo potrebbe essere un profilo interessante per il Milan, grazie alla sua esperienza e alle sue capacità tecniche.