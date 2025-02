Calciomercato Milan, il Diavolo letteralmente stregato dall’impatto di Joao Felix: missione a giugno per tenerlo a Milanello

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, i prossimi mesi saranno decisivi per Joao Felix rispetto ad una permanenza nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo.

Si tratta di due grandi colpi che la proprietà e la dirigenza hanno voluto regalare al tecnico e ai tifosi. Il messicano è l’investimento più oneroso dell’era RedBird, ma la prossima estate, o quella successiva, potrebbe essere superato proprio dalla spesa necessaria per il portoghese che per ora è in prestito dal Chelsea, ma che, se renderà secondo le aspettative, sarà al centro di una trattativa per essere acquistato dal Diavolo.