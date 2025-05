Calciomercato Milan, non solo Italiano: altro obiettivo confermato. La notizia

Calciomercato Milan – Non solo Vincenzo Italiano nel mirino della formazione rossonera. C’è anche un obiettivo in attacco

Giorni caldi per il Milan non solo in ottica panchina, il Diavolo infatti avrebbe messo nel mirino Italiano che però sta parlando con il Bologna per un adeguamento. I rossoneri nel frattempo pensano anche al calciomercato in entrata.

Stando a quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, sul proprio account X, uno degli obiettivi sarebbe Federico Chiesa, reduce da una stagione non esaltante in quel di Liverpool.