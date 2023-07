Isaksen Milan: la concorrenza alza il tiro! Ecco la proposta del club. Il giocatore è finito nel mirino della Lazio, che ci prova

La concorrenza della Lazio per Gustav Isaksen si fa seria. Il giocatore è nel mirino del Milan, com alternativa per la fascia destra d’attacco. Lotito, però, tenta il sorpasso.

Come riferito dal Corriere dello Sport, L’esterno del Midtjylland ha una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro: Lotito ha presentato una prima proposta di prestito con diritto di riscatto e aspetta una risposta.