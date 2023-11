Calciomercato Milan, occhi su Renato Veiga e Van Breemen. E arriva una particolare conferma

Calciomercato Milan, il club rossonero continua a seguire con interesse Renato Veiga e Van Breemen: arriva la conferma

Ai microfoni di TMW, Patrick Dippel, capo scout del Basilea, ha parlato dell’interesse del calciomercato Milan per Renato Veiga e Van Breemen:

«Non so se il Milan sia interessato o no (ride), leggo le notizie. In passato abbiamo scelto di prendere dei giocatori giovani che avrebbero acquisito interesse da parte di grandi società come il Milan dunque… Vedremo cosa accadrà».