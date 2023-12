Calciomercato Milan: interesse per Di Gregorio, non manca la concorrenza

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Di Gregorio. Per il portiere del Monza non manca la concorrenza

Tutti lo vogliono. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Di Gregorio. Per il portiere del Monza non manca la concorrenza:

come rende noto gazzetta.it in Italia, oltre i rossoneri Inter, Napoli e Roma mostrano interesse per il giovane estremo difensore, mentre in Premier League il Nottingham Forest lo segue attentamente.