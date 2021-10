Calciomercato Milan: interesse per Bremer. C’è concorrenza

Il Milan è interessato a Bremer. Sul calciatore c’è concorrenza e il Torino pare intenzionato a blindarlo. La situazione

Gleison Bremer è il leader della difesa del Torino, il quale è anche la terzo retroguardia meno battuta della Serie A. La prestazioni del brasiliano hanno suscitato l’interesse del Napoli, che domenica scorsa ha potuto ammirarlo da vicino in marcatura su Osimhen. Inoltre paiono interessate anche le milanesi Inter e Milan. Ma dal canto suo, il club granata non pare intenzionato a cedere.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cairo vuole blindare il suo gioiello, dato che perdere sia Bremer che Belotti in un solo colpo sarebbe devastante per squadra e tifoseria. Il Torino proporrà così al brasiliano un rinnovo di contratto in scadenza nel 2023 fino al 2024, così da tenere protetto il calciatore dagli attaccanti delle big della Serie A.

