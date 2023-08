Calciomercato Milan: tra i nomi accostati sul mercato ai rossoneri c’è quello di Balogun. Per l’attaccante è forte il pressing dell’Inter

Balogun ha acceso un derby di calciomercato tra Milan e Inter. I neroazzurri insistono per averlo ma l’Arsenal non lo venderà per meno di 30 milioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia potrebbe giocare una grossa carta per la riuscita dell’affare.